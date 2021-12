La voce della scienza

(Di martedì 21 dicembre 2021) Si preannunciava un Natale triste, con tutte le notizie dolenti che ci arrivano dal mondo: alluvioni, terremoti, morti sul lavoro, respingimenti ai confini, povertà, disoccupazione, e con lo spettropandemia che ancora volteggia sulle nostre teste (e il volteggio non è certo quello del povero pipistrello, creatura immolata sull’altaremenzogna). Ma oggi abbiamo la certezza che sarà ancora peggio, dopo aver visto il video “Sì sì vax”, con cui i tre virologi Bassetti, Crisanti e Pregliasco rimediano alla temporanea assenza dalle scene mediatiche. Su un incedere vocale funereo di “Jingle bells”, canzone nata per portare uno scampanio gioioso nella vita dei giorni di festa, i tre virologi, combinano in un minuto e mezzo di esecuzione, l’incapacità di tenere il tempo, di eseguire una rima o una metrica minimamente decente, di tenere una ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #Afghanistan #20dicembre questa foto (insegna chirurgia estetica) l'ho scattata ai piedi della collina delle antenn… - AmiciUfficiale : La splendida voce della nostra grandissima amica Alessandra Amoroso e mille brividi con il suo brano 'Canzone inuti… - Agenzia_Ansa : La voce della luna più grande di Giove registrata da Juno. Realizzata anche la mappa del campo magnetico del pianet… - GiulianoRobe : RT @gloquenzi: La cosa che mi chiedo fin dal primo giorno della pandemia è perché abbiano messo in campo ogni genere di competenza tranne q… - Iamdavide1 : @Bart24196701 Ma va?? Non lo avrei detto che la gente sfigata attacca la d'urso e i suoi programmi... Ma guarda! S… -

Ultime Notizie dalla rete : voce della

... in cui gli utenti comunicano soltanto attraverso conversazioni vocali, hanno fatto da apripista a un nuovo filone di contenuti social fondati unicamente sull'utilizzo - e sull'ascolto -. ...... tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi epossibile circolazione ... nella giornata di ieri le parole di Allegri in conferenza stampa, unasempre molto attenta, ...Non era una negazione dello stile ma piuttosto uno “stile della negazione” volto a sottolineare la fuoriuscita dal cliché dell’inchiesta d’autore, la rinuncia alla voce fuori campo del giornalista o ...Accordo lavoratori pubblici, Flp: "Migliorate le parti sul diritto alla salute, sulla sicurezza e quasi raddoppiati i fondi per le carriere" ...