La variante Omicron è diventata dominante negli Usa (Di martedì 21 dicembre 2021) La variante Omicron è diventata dominante negli Stati Uniti. La notizia arriva da oltre oceano, con qualche giorno d'anticipo rispetto al momento in cui l'Italia avrà i suoi dati. Subito dopo, come già annunciato dal premier Mario Draghi, si andranno a definire le eventuali nuove strategie di contenimento. Scenari che dovrebbero essere chiariti tra mercoledì e giovedì. variante Omicron: i dati sul sequenziamento Usa In attesa che si arrivi al giorno in cui è prevista la cabina di regia italiana, si può dare un'occhiata a quelli che al momento sono i dati sulla diffusione della Omicron negli Stati Uniti. Secondo i numeri diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention il nuovo virus rappresenta il 73% dei casi ...

