La Ue sfida la Cina sulle torri eoliche (Di martedì 21 dicembre 2021) Dal 17 dicembre entra in vigore il regolamento di esecuzione della Commissione EU che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni delle torri eoliche industriali in acciaio importate dalla Repubblica popolare cinese. Le misure imposte dalla Presidente Von Der Leyen variano dal 7,2 al 19,2%. Il 21 ottobre 2020 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinate torri eoliche in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 9 settembre 2020 dalla European Wind Tower Association per conto dell'industria dell'Unione di torri eoliche in acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio ... Leggi su panorama (Di martedì 21 dicembre 2021) Dal 17 dicembre entra in vigore il regolamento di esecuzione della Commissione EU che istituisce un dazio antidumpingimportazioni delleindustriali in acciaio importate dalla Repubblica popolare cinese. Le misure imposte dalla Presidente Von Der Leyen variano dal 7,2 al 19,2%. Il 21 ottobre 2020 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinatein acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 9 settembre 2020 dalla European Wind Tower Association per conto dell'industria dell'Unione diin acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio ...

