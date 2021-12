La Tv in streaming brilla | la Tv tradizionale con l’incubo black out

Leggi su tvzoom

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tv, 1,7 milioni di famiglie senza Hd ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi. Sono fra gli 1,4 e i 2 milioni le famiglie italiane che non hanno un televisore Hd e che quindi attualmente non sono pronte al passaggio delle trasmissioni del digitale terrestre alla codifica Mpeg-4. Per contro il 92,8% delle famiglie che utilizzano il digitale terrestre, 22 milioni, sono pronte e non avranno problemi quando l’8 marzo prossimo i broadcaster nazionali faranno il cambio delle trasmissioni in Mpeg-4, pur continuando a trasmettere i canali anche in Mpeg-2 fino a dicembre prossimo (ma spostandoli dal 501 in poi). I nuovi dati arrivano dal report periodico sulla diffusione degli apparati tv in Italia della Fondazione Ugo Bordoni, che affianca il Mise in questo processo di transizione del digitale terrestre, realizzato con un sondaggio di Swg di fine ottobre. Un’uscita particolarmente importante ...