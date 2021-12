La teoria del complotto dei tamponi positivi o negativi per vaccinati e non vaccinati ordinati dal Ministero

Leggi su open.online

(Di martedì 21 dicembre 2021) Circola la foto di due “” con la seguente narrazione: ildella Sanità (sic!) avrebbe ordinato ai sanitari di effettuare un tampone con risultato preimpostato a negativo per i, mentre positivo per i non. La prova starebbe nella foto, ma contrariamente al testo condiviso nell’immagine («non è un fake») è di fatto una bufala che alimenta unadeldi tipo No Vax. Per chi ha fretta Si tratta di una foto dei due test di controllo per irapidi (non i molecolari PCR). Questi test di controllo vengono forniti all’interno delle confezioni (da una ventina di) per verificare la funzionalità del kit. Ne vengono forniti solo 2 per confezione, non ...