La stangata della tassa “tamponi”: 30 milioni di euro spesi a novembre dopo l’introduzione del Green Pass (Di martedì 21 dicembre 2021) Gli italiani a novembre hanno speso 30 milioni di euro per i tamponi rapidi in farmacia. Il boom è arrivato dopo l’introduzione del Green Pass obbligatorio per recarsi al lavoro. Nel mese scorso, nelle farmacie sono stati somministrati circa un milione di tamponi, come emerge dai numeri forniti da Iqvia, provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito sanitario e farmaceutico. Nell’ultimo anno si è assistito a una costante crescita fino al decollo con l’introduzione dell’obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro. A gennaio 2021 – riferisce Iqvia – sono stati venduti 148mila tamponi antigenici in farmacia; a settembre, prima dell’obbligo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Gli italiani ahanno speso 30diper irapidi in farmacia. Il boom è arrivatodelobbligatorio per recarsi al lavoro. Nel mese scorso, nelle farmacie sono stati somministrati circa un milione di, come emerge dai numeri forniti da Iqvia, provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito sanitario e farmaceutico. Nell’ultimo anno si è assistito a una costante crescita fino al decollo condell’obbligo disul luogo di lavoro. A gennaio 2021 – riferisce Iqvia – sono stati venduti 148milaantigenici in farmacia; a settembre, prima dell’obbligo ...

Advertising

Lorenzo20850840 : il costo della vita sta andando alle stelle, e non parliamo del resto, questa situazione se continua ci porterà ine… - kebaldo : @SpudFNVPN Altra stangata presa: Tomori signor giocatore mentre lo perculavi... Infatti si vede dalla poche volte d… - ZetaAwakening : RT @catirafaella: Senza polemica: richiedere tampone negativo ai vaccinati è follia. Non solo perché è la solita stangata, la solita usci… - CesnaBlancic08 : RT @catirafaella: Senza polemica: richiedere tampone negativo ai vaccinati è follia. Non solo perché è la solita stangata, la solita usci… - libe_anna : RT @catirafaella: Senza polemica: richiedere tampone negativo ai vaccinati è follia. Non solo perché è la solita stangata, la solita usci… -