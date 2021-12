La situazione nelle scuole sta peggiorando, 10mila studenti sono in dad. I presidi lanciano l'allarme (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - “È chiaro che la situazione in generale stia peggiorando, lo dicono i dati nazionali. Non dispongo di dati ufficiali sulle scuole, siamo rimasti a quello delle 10mila classi in dad su 400mila, ma credo che negli ultimi giorni il numero sia aumentato". Così Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta” su Radio Cusano Campus. "Bisogna dire - ammette Giannelli - che siamo ancora lontani dai numeri dell'anno scorso. La speranza è che si riesca a fermare questa nuova variante. La scuola finora sta facendo il suo dovere rispetto a tanti altri settori”. Parlando del possibile obbligo di Green pass per gli studenti, Giannelli definisce "corretta" la posizione del ministro ("ha detto che ci sta ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - “È chiaro che lain generale stia, lo dicono i dati nazionali. Non dispongo di dati ufficiali sulle, siamo rimasti a quello delleclassi in dad su 400mila, ma credo che negli ultimi giorni il numero sia aumentato". Così Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta” su Radio Cusano Campus. "Bisogna dire - ammette Giannelli - che siamo ancora lontani dai numeri dell'anno scorso. La speranza è che si riesca a fermare questa nuova variante. La scuola finora sta facendo il suo dovere rispetto a tanti altri settori”. Parlando del possibile obbligo di Green pass per gli, Giannelli definisce "corretta" la posizione del ministro ("ha detto che ci sta ...

Advertising

magico122 : @myrtamerlino Come mai, Mirta Merlino, nelle sue innumerevoli trasmissioni, non ci ha mai aggiornato sulla situazi… - Agenzia_Italia : La situazione nelle scuole sta peggiorando, 10mila studenti sono in dad. I presidi lanciano l'allarme - DiDimiero : Peggiora la situazione nelle scuole per l'aumento dei contagi. I presidi segnalano che finora 10.000 classi sono in… - CaressaGiovanni : L’allarme dei presidi: “La situazione nelle scuole sta peggiorando, circa 10mila studenti in dad” - Massimo22185550 : RT @EmilianaCarifi: prima conoscevate perfettamente situazione ogni cassonetto nelle +recondite viuzze di Roma E ADESSO NON SAPETE? ADESSO… -