La “Scuola Cadorna” diventa Gino Strada: i talebani della cancel culture colpiscono a Verbania (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic — La volontà, o per meglio dire la frenesia di cancellare pezzi di storia e sostituirli con un altro tipo di narrazione — globalista, pacifista, umanitarista — in Italia è presente da un po’. Seguendo l’onda lunga della cancel culture scatenatasi in senso al Black lives matter, per i pappagalli progressisti nostrani è stato giocoforza imitare i talebani d’Oltreoceano. Addio Scuola Cadorna, benvenuto Gino Strada Ecco quindi che da Verbania arriva la notizia di una Scuola media, intitolata al generale Cadorna, che ha deciso di cambiare denominazione e intitolarsi a Gino Strada, il fondatore di Emergency passato a miglior vita il 13 agosto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic — La volontà, o per meglio dire la frenesia dilare pezzi di storia e sostituirli con un altro tipo di narrazione — globalista, pacifista, umanitarista — in Italia è presente da un po’. Seguendo l’onda lungascatenatasi in senso al Black lives matter, per i pappagalli progressisti nostrani è stato giocoforza imitare id’Oltreoceano. Addio, benvenutoEcco quindi che daarriva la notizia di unamedia, intitolata al generale, che ha deciso di cambiare denominazione e intitolarsi a, il fondatore di Emergency passato a miglior vita il 13 agosto di ...

Advertising

elio_vito : Da Presidente della Commissione Difesa feci votare una legge per riabilitare, da traditori a vittime di guerra, i m… - IlPrimatoN : Anche così si fa il lavaggio del cervello ai più giovani - frances39835510 : Sono della scuola del generale Cadorna, scoppia la guerra? basta distribuire fucili e mandare gente al fronte. Ognu… - CeschiaMarcello : RT @beabri: Il generale Cadorna, quello che durante la prima guerra mondiale fucilava un soldato a caso ogni dieci per imporre disciplina n… - frabarraco : RT @beabri: Il generale Cadorna, quello che durante la prima guerra mondiale fucilava un soldato a caso ogni dieci per imporre disciplina n… -