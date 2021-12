La Salernitana trema: c’è l’annuncio di Gravina (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, fa chiarezza sul caso Salernitana. Dopo l’incontro a Roma di quest’oggi, si è deciso infatti di non concedere alcuna proroga al club campano. Quest’ultimo, dunque, resta in attesa di un’offerta concreta entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato di Serie A. Salernitana“Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre per la cessione della Salernitana“, tuona Gravina nelle dichiarazioni riportate da ANSA. “Non mando la federazione al massacro – ha aggiunto – ma senza elementi oggettivi al 31 dicembre la Salernitana è fuori. La proroga non è contemplata”. Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele, fa chiarezza sul caso. Dopo l’incontro a Roma di quest’oggi, si è deciso infatti di non concedere alcuna proroga al club campano. Quest’ultimo, dunque, resta in attesa di un’offerta concreta entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato di Serie A.“Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre per la cessione della“, tuonanelle dichiarazioni riportate da ANSA. “Non mando la federazione al massacro – ha aggiunto – ma senza elementi oggettivi al 31 dicembre laè fuori. La proroga non è contemplata”. Francesco Fildi

