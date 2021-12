La Salernitana resterà in Serie A. Ma Gravina ed i vertici del calcio italiano sono incapaci (Di martedì 21 dicembre 2021) Ore decisive per il destino della Salernitana. La formazione granata attende dall’odierno Consiglio Federale il via libera per continuare la stagione di Serie A. C’è molta tensione in via Allegri, ma l’esito non può che esser quello tracciato dall’unanime Lega nella scorsa settimana: la Salernitana deve restare in Serie A. Ci sarà una proroga della proroga. La vicenda che riguarda la Salernitana è davvero allucinante. Ed è al tempo stesso il paradigma della manifesta incapacità di chi governa, con vari livelli di responsabilità, il calcio italiano. Soltanto un incapace poteva immaginare che la Serie A a metà campionato perdesse la Salernitana con evidenti danni economici ( i minori introiti dai titolari dei diritti ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ore decisive per il destino della. La formazione granata attende dall’odierno Consiglio Federale il via libera per continuare la stagione diA. C’è molta tensione in via Allegri, ma l’esito non può che esser quello tracciato dall’unanime Lega nella scorsa settimana: ladeve restare inA. Ci sarà una proroga della proroga. La vicenda che riguarda laè davvero allucinante. Ed è al tempo stesso il paradigma della manifestatà di chi governa, con vari livelli di responsabilità, il. Soltanto un incapace poteva immaginare che laA a metà campionato perdesse lacon evidenti danni economici ( i minori introiti dai titolari dei diritti ...

