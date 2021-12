La Salernitana non parte per Udine: sarà un nuovo Juve-Napoli? Ora parola alla Serie A (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana non partirà per Udine, dove avrebbe dovuto giocare oggi pomeriggio alle 18.30. Ieri l’Asl aveva bloccato la squadra per un caso di positività al Covid. Si era concesso del tempo per effettuare altri test: se non fossero emersi altri positivi, la squadra sarebbe partita oggi. Ma sono emersi dei contagi. In nottata, il club ha diramato una nota ufficiale. “L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Lanon partirà per, dove avrebbe dovuto giocare oggi pomeriggio alle 18.30. Ieri l’Asl aveva bloccato la squadra per un caso di positività al Covid. Si era concesso del tempo per effettuare altri test: se non fossero emersi altri positivi, la squadra sarebbe partita oggi. Ma sono emersi dei contagi. In nottata, il club ha diramato una nota ufficiale. “L’U.S.1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato lacipazione ad eventi sportivi. La società ha provveduto a comunicare tali disposizioniLegaA e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento dadelle autorità sanitarie ...

