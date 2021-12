La Salernitana non parte, la Lega Serie A tace, l’Udinese prepara la gara: sarà regolarmente in campo (Di martedì 21 dicembre 2021) Non si sa ancora nulla di cosa accadrà per Udinese-Salernitana. Si sa solo che la Salernitana è stata fermata dall’Asl per dei positivi in squadra e che non partirà per Udine. Il club campano ha informato la Lega Serie A, che, al momento, non ha preso decisioni in merito. Intanto, l’Udinese, prepara la gara. Un po’ come fece la Juventus ai tempi della famosa Juventus-Napoli. Il club friulano, infatti, ha iniziato le manovre di avvicinamento alla gara sui social, come fa sempre prima di una partita. MATCHDAY @OfficialUSS1919 Dacia Arena 18:30@SerieA#UdineseSalernitana Guarda il match su @DAZN IT https://t.co/lV2HMT7IJS Let’s go, lads! #ForzaUdinese #AlèUdin #Football #WeAreCalcio #SerieATIM ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Non si sa ancora nulla di cosa accadrà per Udinese-. Si sa solo che laè stata fermata dall’Asl per dei positivi in squadra e che non partirà per Udine. Il club campano ha informato laA, che, al momento, non ha preso decisioni in merito. Intanto,la. Un po’ come fece la Juventus ai tempi della famosa Juventus-Napoli. Il club friulano, infatti, ha iniziato le manovre di avvicinamento allasui social, come fa sempre prima di una partita. MATCHDAY @OfficialUSS1919 Dacia Arena 18:30@A#UdineseGuarda il match su @DAZN IT https://t.co/lV2HMT7IJS Let’s go, lads! #ForzaUdinese #AlèUdin #Football #WeAreCalcio #ATIM ...

