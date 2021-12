La Salernitana non gioca: l’ironia dei tifosi bianconeri (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultima giornata della Serie A vedrà in campo nove partite su dieci; la gara della Salernitana, infatti, è stata rinviata per Covid. Juventus (Getty Images)Il Covid torna, purtroppo, a spaventare la Serie A; l’ultimo turno del girone d’andata, infatti, non sarà completo. All’appello mancherà Udinese-Salernitana; il match della Dacia Arena non si giocherà a causa dei contagi che, tra giocatori e membri dello staff, hanno colpito il club campano. A nulla sono servite le rassicurazioni di Pierpalo Marino; l’Asl di Salerno ha impedito il viaggio del club neopromosso. Una situazione che riporta il calcio italiano ad un passato meglio da dimenticare; la paura principale è quella di finire come in Inghilterra dove, fino a questo momento, sono state rinviate dodici partite. Al momento questo rischio non sembra esserci nonostante, nelle ultime ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultima giornata della Serie A vedrà in campo nove partite su dieci; la gara della, infatti, è stata rinviata per Covid. Juventus (Getty Images)Il Covid torna, purtroppo, a spaventare la Serie A; l’ultimo turno del girone d’andata, infatti, non sarà completo. All’appello mancherà Udinese-; il match della Dacia Arena non si giocherà a causa dei contagi che, tratori e membri dello staff, hanno colpito il club campano. A nulla sono servite le rassicurazioni di Pierpalo Marino; l’Asl di Salerno ha impedito il viaggio del club neopromosso. Una situazione che riporta il calcio italiano ad un passato meglio da dimenticare; la paura principale è quella di finire come in Inghilterra dove, fino a questo momento, sono state rinviate dodici partite. Al momento questo rischio non sembra esserci nonostante, nelle ultime ...

