La Russia chiude il flusso verso l' Ue e il prezzo del gas divampa

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ogni giorno ha la sua pena e anche il suo rincaro. Ildel gas ha toccato il record storico sui mercati europei sfondando il muro dei duemila dollari per metro cubo. Nell’hub olandese Ttf, il metano ha superato quota 182 euro per Megawattora, con un rialzo del 24%. Tra le ragioni che hanno portato a un incremento così marcato del costo del gas spicca il blocco del transitola Germania operato dal colosso statale russo Gazprom. Come ha riportato l’operatore di rete tedesco Gascade, i flussi attrail gasdotto Yamal-Europe si sono fermati martedì mattina, dopo una costante riduzione delle forniture iniziata a partire da sabato. Il monopolista russo non ha prenotato capacità aggiuntiva di esportazione attrail gasdotto Yamal. Come riporta la Tass, a dicembre Gazprom ha scelto di prenotare ...