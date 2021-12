La ripresa dell’impresa | l' economia riparte grazie a tecnologia | tlc e infrastrutture

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’impresa italiana recupererà nel 2022 i livelli pre Covid. Ma a trainare la chiusura del gap non saranno né le materie prime farmaceutiche (insomma i vaccini), né il commercio online (insomma Amazon e dintorni). Cioè i bersagli dei No vax e dei teorici della “concorrenza sleale”, per dirne uno Matteo Salvini. Al contrario laè trainata dalla, digitale e verde; dall’industria ferroviaria; dalla cantieristica, e poi elettrodomestici, telecomunicazioni,. Settori “core” o tradizionali da un lato e lepriorità europee nel Pnrr e nel Next Generation Eu, green e digitale, dall’altro. E’ quanto emerge dall’ultimo report di Cerved, il maggiore gruppo italiano di analisi industriali. Il crollo dei ricavi negli anni di piena pandemia è stato di 230 miliardi. Ma finora è stata rapida anche la ...