La regina Elisabetta sarà sola a Natale? Annullati tutti i piani per la Famiglia Reale (Di martedì 21 dicembre 2021) tutti i piani di Natale della regina Elisabetta alla tenuta di Sandringham sono stati Annullati nelle scorse ore. A seguito di un forte aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il Regno Unito, la Sovrana ha rinunciato a spostarsi nella residenza invernale in compagnia della sua Famiglia. Non è ancora chiaro se gli altri membri della Famiglia Reale si uniranno comunque per dei festeggiamenti nel rispetto della normativa. Elisabetta II, in caso contrario, rischia di trascorrere per la prima volta in assoluto il Natale da sola. Salta l’organizzazione del Natale della regina Elisabetta Un portavoce di Buckingham Palace ha affermato che la ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 dicembre 2021)didellaalla tenuta di Sandringham sono statinelle scorse ore. A seguito di un forte aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il Regno Unito, la Sovrana ha rinunciato a spostarsi nella residenza invernale in compagnia della sua. Non è ancora chiaro se gli altri membri dellasi uniranno comunque per dei festeggiamenti nel rispetto della normativa.II, in caso contrario, rischia di trascorrere per la prima volta in assoluto ilda. Salta l’organizzazione deldellaUn portavoce di Buckingham Palace ha affermato che la ...

Advertising

Corriere : La regina Elisabetta non si lascia frenare da Omicron e invita a pranzo 50 parenti - aleandro970 : Calciomercato #Fiorentina update: Anche la Vorkwerk Folletto, la Mayonese Heinz e la Regina Elisabetta si inserisco… - 81Pennacchio : @SW33TH4BIT SE SI TENGONO PER MANO ALLORA IO SONO LA REGINA ELISABETTA - ParliamoDiNews : visto che johnson non si decide, la regina il lockdown se lo fa da sola - elisabetta resta a casa... - Politica… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: VISTO CHE JOHNSON NON SI DECIDE, LA REGINA IL LOCKDOWN SE LO FA DA SOLA - ELISABETTA RESTA A CASA... -