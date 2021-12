La regina Elisabetta rinuncia al Natale con la famiglia | «Troppi casi di Covid»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Laalina Sandringham., 95 anni – rimasta prevalentemente a riposo per ordine dei medici negli ultimi due mesi in un periodo nel quale ha evitato viaggi di sorta e si è sottoposta anche a un raro ricovero in ospedale di 24 ore per imprecisati accertamenti medici – non

Advertising

Corriere : La regina Elisabetta non si lascia frenare da Omicron e invita a pranzo 50 parenti - zazoomblog : La regina Elisabetta passerà a Windsor il primo Natale senza lamato Filippo - #regina #Elisabetta #passerà #Windsor… - VanityFairIt : Da Palazzo fanno sapere che Sua Maestà prenderà una decisione nelle prossime ore, seguendo le direttive del governo… - Mintauros1 : RT @gennaro38069406: Rara foto della Regina Elisabetta con i Re Magi. - nemo0703 : RT @gennaro38069406: Rara foto della Regina Elisabetta con i Re Magi. -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Non basta l'esperienza di William nella Raf o con l'eliambulanza, per lavolare in elicottero è pericoloso soprattutto quando le condizioni meteo non sono delle migliori e si viaggia con tutta la famiglia. La passione del principe William per il volo ...Ore 19.48 - Omicron: larinuncia al Natale a Sandringham La, 95 anni, non trascorrerà il Natale nella residenza di campagna di Sandringham nel Norfolk, come è solita fare ...Per il secondo anno consecutivo, la sovrana non avrà il suo tradizionale Natale a Sandringham, troppo alti i rischi legati alla variante Omicron, meglio evitare spostamenti. Al castello, Elisabetta II ...Kate Middleton ha fatto un regalo di Natale molto imbarazzante al principe Harry. Ecco cosa gli ha comprato e cosa è successo ...