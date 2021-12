La Regina Elisabetta preoccupata per William: ecco cosa gli ha chiesto di non fare (per il bene di tutti) (Di martedì 21 dicembre 2021) LOLNEWS. IT - La Regina Elisabetta avrebbe chiesto a William e Kate di non volare più insieme ai loro figli in elicottero per gli spostamenti. Un ordine dettato da una pesante preoccupazione che la mantiene ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) LOLNEWS. IT - Laavrebbee Kate di non volare più insieme ai loro figli in elicottero per gli spostamenti. Un ordine dettato da una pesante preoccupazione che la mantiene ...

