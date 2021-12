La regina Elisabetta passerà a Windsor il primo Natale senza l'amato Filippo (Di martedì 21 dicembre 2021) Per il secondo anno consecutivo, la sovrana non avrà il suo tradizionale Natale a Sandringham, troppo alti i rischi legati alla variante Omicron, meglio evitare spostamenti. Al castello, Elisabetta II riceverà le visite dei parenti più stretti, che si alterneranno per farle compagnia Leggi su vanityfair (Di martedì 21 dicembre 2021) Per il secondo anno consecutivo, la sovrana non avrà il suo tradizionalea Sandringham, troppo alti i rischi legati alla variante Omicron, meglio evitare spostamenti. Al castello,II riceverà le visite dei parenti più stretti, che si alterneranno per farle compagnia

Advertising

Corriere : La regina Elisabetta non si lascia frenare da Omicron e invita a pranzo 50 parenti - VanityFairIt : Da Palazzo fanno sapere che Sua Maestà prenderà una decisione nelle prossime ore, seguendo le direttive del governo… - Mintauros1 : RT @gennaro38069406: Rara foto della Regina Elisabetta con i Re Magi. - nemo0703 : RT @gennaro38069406: Rara foto della Regina Elisabetta con i Re Magi. - IOdonna : Per la regina Elisabetta si tratta di un vero 'Sandringham Test', una serie di riti a cui non tutti riescono ad ada… -