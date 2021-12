La Procura indaga su plusvalenze Inter. Guardia di finanza in sede (Di martedì 21 dicembre 2021) La Guardia di finanza oggi ha acquisito documenti nelle sedi dell'Inter e della Lega nell'ambito di un'inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladioggi ha acquisito documenti nelle sedi dell'e della Lega nell'ambito di un'inchiesta nata dalladi Milano sulledella società nerazzurra relative agli ...

Advertising

Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - fattoquotidiano : La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sui due video girati dalla polizia scientifica di Siena, e le 61 foto s… - ilriformista : Creazzo, capo della procura che indaga su Renzi, avrebbe molestato la collega pm Sinatra in un hotel di Roma durant… - sissicomenooo : RT @Gazzetta_it: La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - AleMeister10 : RT @Gazzetta_it: La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede -