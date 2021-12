La procura di Milano indaga sulle plusvalenze dell'Inter (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - La procura di Milano indaga su presunte irregolarità nella contabilizzazione delle plusvalenze effettuate dall'Inter nel 2017-2018 e 2018-2019. La Guardia di Finanza, su delega dei pm milanesi, ha eseguito delle acquisizioni documentali nella sede della societa' nerazzurra e della Lega Serie A. Il fascicolo d'indagine è stato aperto con l'ipotesi di false comunicazioni sociali a carico di ignoti. "Le attività in corso" nelle sedi dell'Inter e della Lega Calcio da parte dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF "sono dirette ad acquisire documentazione relativa alle cessioni da parte della predetta società, dei diritti ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Ladisu presunte irregolarità nella contabilizzazioneeffettuate dall'nel 2017-2018 e 2018-2019. La Guardia di Finanza, su delega dei pm milanesi, ha eseguitoe acquisizioni documentali nella sedea societa' nerazzurra ea Lega Serie A. Il fascicolo d'indagine è stato aperto con l'ipotesi di false comunicazioni sociali a carico di ignoti. "Le attività in corso" nelle sedia Lega Calcio da parte dei militari del nucleo di polizia economico-finanziariaa GdF "sono dirette ad acquisire documentazione relativa alle cessioni da partea predetta società, dei diritti ...

