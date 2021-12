La polizia ferma Alesi: ha esploso un petardo allo studio del cognato (che si sta separando dalla sorella) (Di martedì 21 dicembre 2021) Jean Alesi è astato fermato dalla polizia di Avignone. L’ex pilota della Ferrari, che oggi ha 57 anni, ha ammesso il suo coinvolgimento in atti di violenza commessi nei confronti dello studio di architettura di suo cognato. Il procuratore aggiunto di Nîmes, Antoine Wolf, ha dichiarato all’agenzia France Press che “Jean Alesi è stato preso in custodia lunedì intorno alle 16 per aver danneggiato la proprietà di altri con l’uso di un ordigno esplosivo”. L’esplosione è avvenuta domenica scorsa verso le 22. Scrive L’Equipe tre persone sconosciute alla guida di un’auto, a luci spente, si sono parcheggiate nei pressi di uno studio di architettura a Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Uno degli occupanti è sceso dal veicolo e ha posizionato un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Jeanè astatotodi Avignone. L’ex pilota della Ferrari, che oggi ha 57 anni, ha ammesso il suo coinvolgimento in atti di violenza commessi nei confronti dellodi architettura di suo. Il procuratore aggiunto di Nîmes, Antoine Wolf, ha dichiarato all’agenzia France Press che “Jeanè stato preso in custodia lunedì intorno alle 16 per aver danneggiato la proprietà di altri con l’uso di un ordigno esplosivo”. L’esplosione è avvenuta domenica scorsa verso le 22. Scrive L’Equipe tre persone sconosciute alla guida di un’auto, a luci spente, si sono parcheggiate nei pressi di unodi architettura a Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Uno degli occupanti è sceso dal veicolo e ha posizionato un ...

Advertising

PerugiaToday : Si ferma con l'auto davanti al bar e spaccia droga dal finestrino dell'auto: arrestato 39enne - Giusepp17251811 : RT @ArmoniosiAccent: La polizia ferma pericolosi criminali travestiti da cittadini perbene che manifestano per i propri diritti. Per tutto… - deltaintegrale3 : RT @DReqvenge2020: La nostra lotta contro gli abusi e crimini sui minori non si ferma mai. Scandalo di abusi su Minore da parte di un Agent… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Chiara vorrebbe andare alla polizia ma Nunzio la ferma: segui le #storie dei #personaggi di #unpostoalsole con gli #speciali… - sferriam : RT @elenabulla1: La polizia ormai con il solo scopo di controllo del gregge pass,ferma un bus e chi controlla ? l'autista ?????? bus con passe… -