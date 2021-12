La polemica non aiuta la digestione: come evitare l’acidità di stomaco post cenone (Di martedì 21 dicembre 2021) Una sola pandemia, almeno due livelli di comunicazione: pubblico e privato. Ecco l’estrema sintesi del dramma di Natale: al pranzo con i parenti chi tirerà fuori il tema vaccini? Siamo abbastanza ferrati su Omicron? E quali numeri, da quali fonti, serve citare per fare bella figura? L’angoscia da panettone non è la sola ansia da festività, ma è la protagonista di questa stagione. Per affrontarla potrebbe far comodo qualche consiglio. Il primo, il più urgente, è rivolto ai virologi e agli esperti che affollano i palinsesti televisivi. Così, a naso, state facendo bene allo share, meno alla comprensione delle persone. La regola aurea delle trasmissioni televisive vale, infatti, per tutti e recita più o meno così: se scendi nell’agone sei al livello di chi già è là. Se è basso, ti sporchi di fango. Non solo. I palinsesti sono pensati per alimentare dibattiti h 24 a una velocità impensabile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Una sola pandemia, almeno due livelli di comunicazione: pubblico e privato. Ecco l’estrema sintesi del dramma di Natale: al pranzo con i parenti chi tirerà fuori il tema vaccini? Siamo abbastanza ferrati su Omicron? E quali numeri, da quali fonti, serve citare per fare bella figura? L’angoscia da panettone non è la sola ansia da festività, ma è la protagonista di questa stagione. Per affrontarla potrebbe far comodo qualche consiglio. Il primo, il più urgente, è rivolto ai virologi e agli esperti che affollano i palinsesti televisivi. Così, a naso, state facendo bene allo share, meno alla comprensione delle persone. La regola aurea delle trasmissioni televisive vale, infatti, per tutti e recita più o meno così: se scendi nell’agone sei al livello di chi già è là. Se è basso, ti sporchi di fango. Non solo. I palinsesti sono pensati per alimentare dibattiti h 24 a una velocità impensabile ...

