La perfomance canora dei virologi di cui potevamo fare a meno | VIDEO

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sempre dalla parte della scienza, ma ci sono alcune iniziative che tendono a stonare. Abbiamo spesso parlato dell’esposizione mediatica di moltissimi esperti di medicina in tutte la sue sfaccettature (daiagli immunologi). La loro perpetua presenza televisiva ha, a volte, provocato l’esatto effetto opposto rispetto a quel senso di sicurezza che – teoricamente – si voleva trasmettere ai cittadini. Altre volte, invece, le loro parole esperte hanno spinto anche gli scettici ad aderire alla campagna di immunizzazione. Ma la canzoncina “Sì sì vax” sulle note della natalizia “Jingle Bells” è, probabilmente, un qualcosa che non ci meritavamo. “Sì Sì Vax”, la canzone di Natale del TrioMatteo #Bassetti #AndreaCrisanti Fabrizio @preglias@giorgiolauro @GeppiC #UnGiornoDaPecora #ugdp @Radio1Rai pic.twitter.com/cyAssszDrp — Un Giorno da Pecora ...

"Sì vax" – canta il trio Crisanti, Bassetti, Perlasco – dirige il maestro Giorgio Lauro. Non è il Festival di San Scemo, purtroppo no. Il coro Natalvax è andato in onda su Radio Rai 1, la trasmissione ...