La nuova stagione del Teatro di Roma all’Argentina e all’India ‘oltre il visibile’ (Di martedì 21 dicembre 2021) Il nuovo anno oramai imminente coinciderà con la nuova stagione del Teatro di Roma, o meglio con la seconda parte di una stagione già iniziata ma che proseguirà sotto un’altra veste amministrativa e giuridica, sempre con la consulenza artistica di Giorgio Barberio Corsetti per il Teatro Argentina e di Francesca Corona per il Teatro India, ma guidata dal commissario straordinario Gianluca Sole con il compito di traghettare l’ente nel passaggio da associazione a fondazione di partecipazione, questa l’esatta versione giuridica che farà seguito alle dimissioni del consiglio d’amministrazione. Una stagione che a largo Argentina hanno deciso di presentare con lo slogan, o se si preferisce il motto: ‘oltre il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Il nuovo anno oramai imminente coinciderà con ladeldi, o meglio con la seconda parte di unagià iniziata ma che proseguirà sotto un’altra veste amministrativa e giuridica, sempre con la consulenza artistica di Giorgio Barberio Corsetti per ilArgentina e di Francesca Corona per ilIndia, ma guidata dal commissario straordinario Gianluca Sole con il compito di traghettare l’ente nel passaggio da associazione a fondazione di partecipazione, questa l’esatta versione giuridica che farà seguito alle dimissioni del consiglio d’amministrazione. Unache a largo Argentina hanno deciso di presentare con lo slogan, o se si preferisce il motto:il ...

Advertising

mengonimarco : Chi mi conosce sa la stima profonda che provo per Lilli Gruber e averla come prima ospite della nuova stagione de… - tania_lcn : Indovinello: chi ha vinto la quarantena natalizia inaugurando la nuova stagione della DaD con la new entry Prof a c… - Claudia08301771 : RT @Unrequi51478358: Questo scatto dell'Archivio fotografico della Fondazione @__narcotica per Zorzi è uno dei miei favorite. Perfetto per… - l0kid_ : la nuova stagione dei liceali gay ancora in tendenza vi amo #unprofessore2 - Giuseppe5813 : RT @VentagliP: Buongiorno naviganti tra i #VentagliDiParole e buon #21dicembre, giorno del #solstiziodinverno! Inauguriamo l’ingresso di q… -