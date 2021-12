La narrazione di sé come cammino (Di martedì 21 dicembre 2021) I diari sono vivi e camminano sui passi delle “Ragazze in Gamba”, community della “Rete Nazionale Donne in cammino” che, con il sostegno dell’Archivio Diaristico Nazionale, ha lanciato con successo il primo esperimento di narrazione corale al femminile su una via di pellegrinaggio. È nata la “Staffetta Letteraria Pellegrina” delle Ragazze in Gamba, format narrativo con la missione di dare voce alle storie di tante donne in cammino con il “Road to Rome”. Ecco la mia intervista a Joanne Roan che ha percorso interamente la Via Francigena del Sud dove ha trovato una forte rete di solidarietà femminile soprattutto per l’accoglienza pellegrina. Joanne Roan quando parte in cammino lo fa in modo “ortodosso” direttamente dal portone di casa, a Chiavari, dove abita, e da lì verso il mondo. Joanne, di origine canadese, vive da ... Leggi su dilei (Di martedì 21 dicembre 2021) I diari sono vivi e camminano sui passi delle “Ragazze in Gamba”, community della “Rete Nazionale Donne in” che, con il sostegno dell’Archivio Diaristico Nazionale, ha lanciato con successo il primo esperimento dicorale al femminile su una via di pellegrinaggio. È nata la “Staffetta Letteraria Pellegrina” delle Ragazze in Gamba, format narrativo con la missione di dare voce alle storie di tante donne incon il “Road to Rome”. Ecco la mia intervista a Joanne Roan che ha percorso interamente la Via Francigena del Sud dove ha trovato una forte rete di solidarietà femminile soprattutto per l’accoglienza pellegrina. Joanne Roan quando parte inlo fa in modo “ortodosso” direttamente dal portone di casa, a Chiavari, dove abita, e da lì verso il mondo. Joanne, di origine canadese, vive da ...

