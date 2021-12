La musica oltre la parola (Di martedì 21 dicembre 2021) Successo di pubblico e critica all’Auditorium Niemeyer per il secondo degli appuntamenti natalizi proposti dalla Fondazione Ravello, affidato al “dire” di Alessandro Preziosi e alla musicalità del sassofonista Stefano Di Battista e del contrabbassista Daniele Sorrentino Di Olga Chieffi Tempo di Natale a Ravello, nel baglio del sole di mezzogiorno, per l’incontro nello spazio a getto sul mare dello spazio antistante l’auditorium Niemeyer, attendendo il matinée dedicato a Dante Alighieri, nel Settecentenario della sua nascita, affidato alla interpretazione della Comedia di Alessandro Preziosi, in empatico contrappunto coi sassofoni di Stefano Di Battista e il contrabbasso di Daniele Sorrentino. Il pubblico è stato accolto simpaticamente dinanzi all’auditorium dalla Christmas Air Band, perché quello delle Christmas song è diventato un vero e proprio genere, un fenomeno ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 dicembre 2021) Successo di pubblico e critica all’Auditorium Niemeyer per il secondo degli appuntamenti natalizi proposti dalla Fondazione Ravello, affidato al “dire” di Alessandro Preziosi e allalità del sassofonista Stefano Di Battista e del contrabbassista Daniele Sorrentino Di Olga Chieffi Tempo di Natale a Ravello, nel baglio del sole di mezzogiorno, per l’incontro nello spazio a getto sul mare dello spazio antistante l’auditorium Niemeyer, attendendo il matinée dedicato a Dante Alighieri, nel Settecentenario della sua nascita, affidato alla interpretazione della Comedia di Alessandro Preziosi, in empatico contrappunto coi sassofoni di Stefano Di Battista e il contrabbasso di Daniele Sorrentino. Il pubblico è stato accolto simpaticamente dinanzi all’auditorium dalla Christmas Air Band, perché quello delle Christmas song è diventato un vero e proprio genere, un fenomeno ...

