La mascherina protegge | se FFP2 ancora meglio | riduce allo 0 | 1% il rischio d' infezione

(Di martedì 21 dicembre 2021) Prendiamo due persone che distano l’una dall’altra tre metri. Una di loro non è vaccinata, l’altra è positiva al Covid-19. In meno di cinque minuti la persona senza vaccino verrà infettata con quasi il 100% di certezza. Prendiamo le stesse due persone, ma questa volta con indosso laben aderente: ildi contrarre il virus si0,1%. È questo il risultato di uno studio pubblicato a dicembre dall’Istituto Max Planck, un’organizzazione di ricerca tedesca, e citato in un articolo dell’Economist. Mettendo al centro il motivo per cui questo tipo diè più efficiente contro il Covid rispetto alle altre, l’articolo ipotizza il vantaggio che ne trarrebbero i governi raccomandandone sempre di più l’uso. Quello dell’Istituto tedesco, però, non è l’unico ...

Stando alla ricerca, la FFP2 è la mascherina con il livello più alto di difesa da penetrazione: fino al 98.4% Quella che in Europa è conosciuta come FFP2, in America è siglata come N95 mentre in Cina è conosciuta con altra sigla. Per prevenire il contagio bisogna indossare la mascherina, rispettare le misure di distanziamento.