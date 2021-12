La Manovra sarà alla Camera il 28 dicembre, forse fiducia per il sì definitivo (Di martedì 21 dicembre 2021) La legge di bilancio approderà nell'Aula della Camera martedì 28 dicembre, con l'avvio della discussione generale alle 14. Le votazioni non avranno inizio prima delle 18. Lo ha stabilito la Conferenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) La legge di bilancio approderà nell'Aula dellamartedì 28, con l'avvio della discussione generale alle 14. Le votazioni non avranno inizio prima delle 18. Lo ha stabilito la Conferenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Manovra sarà Tetto Isee Superbonus, abolito per le villette: le novità in Manovra. Cartelle: c'è proroga Superbonus 110% - Non ci sarà il vincolo del tetto Isee per le villette. Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l'esame della legge di bilancio. La commissione ...

