La manovra in Senato con il giallo Superbonus: il testo accantonato perché non è quello concordato (Di martedì 21 dicembre 2021) L’approdo della Legge di Bilancio in Senato comincia con il giallo. È arrivato poco prima delle 6 del mattino il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione del Superbonus al 110%. Ma il testo è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza. Ufficialmente «per valutazioni da approfondire», come fa sapere l’agenzia di stampa Ansa da fonti parlamentari. Ma secondo alcune ricostruzioni dietro c’è un problema tra l’esecutivo e i partiti. La riformulazione del Superbonus non è quella che era stata concordata nei giorni scorsi fra governo e maggioranza. Intanto arrivano altre notizie sui fronti aperti dalla Finanziaria. Le cartelle L’ultimo emendamento approvato dalla commissione prevede di prolungare a 180 giorni il termine per il pagamento delle ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) L’approdo della Legge di Bilancio incomincia con il. È arrivato poco prima delle 6 del mattino il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione delal 110%. Ma ilè stato subitosu richiesta della maggioranza. Ufficialmente «per valutazioni da approfondire», come fa sapere l’agenzia di stampa Ansa da fonti parlamentari. Ma secondo alcune ricostruzioni dietro c’è un problema tra l’esecutivo e i partiti. La riformulazione delnon è quella che era stata concordata nei giorni scorsi fra governo e maggioranza. Intanto arrivano altre notizie sui fronti aperti dalla Finanziaria. Le cartelle L’ultimo emendamento approvato dalla commissione prevede di prolungare a 180 giorni il termine per il pagamento delle ...

Advertising

petergomezblog : Manovra impantanata al Senato: trattative Mef-partiti. E il Parlamento? Dimenticato: a 6 giorni da Natale non ha es… - elio_vito : E ma loro sono i migliori...! O forse no? ?? @petergomezblog ?? - fattoquotidiano : Manovra, piogge di micro richieste al Senato. Ci sono anche 250mila per i dirigenti Enac e i fondi per le celebrazi… - GhinoDiTacco70 : RT @GuidoCrosetto: Alle 20,11 del 19 dicembre, nè l’aula del Senato né quella della Camera, hanno potuto esprimere un solo voto sulla manov… - JackieHrr : RT @ElioLannutti: Manovra, il Parlamento dimenticato: a 6 giorni da Natale non ha espresso ancora un voto. Decide tutto il Beato Draghi ed… -