La Manovra al Senato Al via nella notte i lavori in Commissione Resta il nodo Superbonus In arrivo novità su Cartelle e pensioni Il testo dovrebbe approdare in Aula giovedì

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 dicembre 2021) Hanno preso il viadellaBilancio delsulla(qui la sintesi). La seduta è slittata più volte, dopo diverse riunioni tra Governo e maggioranza.ancora da sciogliere ildel110%. Secondo l’intesa raggiunta la riformulazionecancellare il tetto Isee di 25mila euro per le villette unifamiliari, ma l’emendamento è stato subito accantonato per ulteriori approfondimenti, e la seduta della, che si svolge nell’di Palazzo Madama per garantire il distanziamento, è stata sospesa. In precedenza, tra le norme approvate, il bonus mobili che innalza il tetto di spesa da 5.000 a 10.000 euro, come ha ...