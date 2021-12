LA MAISON HARRY WINSTON APRE UN NUOVO SALON A MILANO

(Di martedì 21 dicembre 2021), Italia, 21 dicembre 2021 /PRNewswire/la, il leggendario "Re dei Diamanti", un brand internazionale di lusso, annuncia l'apertura delretail, in Italia. Situato in Via Montenapoleone, una delle più affascinanti e prestigiose destinazioni al mondo per lo shopping, ilospita le raffinate collezioni di gioielli e orologi di, compresi i più imponenti diamanti e le pietre preziose più rare disponibili oggi. La nuova Boutique di 3,821 metri quadrati è progettata per cogliere l'eleganza e l'intimità di una residenza privata. L'impronta dellanei colori tortora e grigio scuro è utilizzata ovunque ed integra i classici elementi ...

AntonellaParm : Nel film “Come farsi lasciare in dieci giorni”, Kate Hudson indossa Isadora, una collana in diamanti creata dalla m… -

Benzinga Italia

Fondata a New York nel 1932, la Maison Harry Winston ha acquisito, nel tempo, alcune delle gemme più famose al mondo quali Jonker, Hope, Winston Legacy e Winston Blue Diamonds, diventando uno dei ...