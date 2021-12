La madre di Soleil fa a pezzi Alex e Delia: “Se tua moglie sta male, stia a casa a letto” (Di martedì 21 dicembre 2021) Accesissimo confronto a tre durante la 29esima puntata del “GF Vip” Signorini mostra a Soleil l’intervista di Alex e Delia Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 21 dicembre 2021) Accesissimo confronto a tre durante la 29esima puntata del “GF Vip” Signorini mostra al’intervista diPerizona Magazine.

Advertising

AnnaM23189 : RT @brabramon: Sono due puntate e due confronti che soleil da del fake a man e alla 'moglie'. Se fosse stata complice di qualcosa il man av… - brekbia : RT @Martinacdf: Miriana vuole fare l'open mind libera sdoganando la figura di madre single che non sa divertirsi ed invece sta facendo solo… - anna_travaglio : RT @Martinacdf: Miriana vuole fare l'open mind libera sdoganando la figura di madre single che non sa divertirsi ed invece sta facendo solo… - AnnaM23189 : RT @Martinacdf: Miriana vuole fare l'open mind libera sdoganando la figura di madre single che non sa divertirsi ed invece sta facendo solo… - DioBenedicaMe : RT @Martinacdf: Miriana vuole fare l'open mind libera sdoganando la figura di madre single che non sa divertirsi ed invece sta facendo solo… -