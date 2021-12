La Juventus supera il Cagliari e mette il fiato sul collo all’Atalanta: bianconeri ok, Gasperini non vince più (Di martedì 21 dicembre 2021) La 19esima giornata del campionato di Serie A è iniziata con risultati molto interessanti. Successo della Juventus contro il Cagliari con i bianconeri che si lanciano per la corsa Champions League. Un altro passo falso per l’Atalanta che non è andata oltre il pareggio contro il Genoa. Momento di difficoltà per la compagine di Gasperini che oggi non è riuscita a mettere in mostra le qualità di corsa. La Juventus prova a tenere il pallino del gioco, gli ospiti giocano principalmente in contropiede. La partita si sblocca la 40?, Kean si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e di testa sigla il vantaggio. Nella ripresa il Cagliari ha due grandi occasioni, prima un brutto errore di Dalbert poi il colpo di testa di Joao Pedro neutralizzato da Szczesny. Finisce 2-0, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 dicembre 2021) La 19esima giornata del campionato di Serie A è iniziata con risultati molto interessanti. Successo dellacontro ilcon iche si lanciano per la corsa Champions League. Un altro passo falso per l’Atalanta che non è andata oltre il pareggio contro il Genoa. Momento di difficoltà per la compagine diche oggi non è riuscita are in mostra le qualità di corsa. Laprova a tenere il pallino del gioco, gli ospiti giocano principalmente in contropiede. La partita si sblocca la 40?, Kean si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e di testa sigla il vantaggio. Nella ripresa ilha due grandi occasioni, prima un brutto errore di Dalbert poi il colpo di testa di Joao Pedro neutralizzato da Szczesny. Finisce 2-0, ...

