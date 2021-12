La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 gare contro il Cagliari (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 gare di Serie A contro il Cagliari: fa eccezione in questo parziale un 2-0 per i sardi, nel luglio 2020, con Walter Zenga in panchina, quando i bianconeri però avevano già vinto matematicamente lo Scudetto. La Juventus ha conquistato i tre punti in ciascuna delle cinque sfide interne più recenti contro il Cagliari in campionato, con un punteggio aggregato di 16-1; in generale, i bianconeri sono andati a segno in tutte le ultime 22 partite casalinghe contro i rossoblù nella competizione. Il Cagliari ha ottenuto un solo successo nelle prime 18 gare di questa ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) Laha10di Serie Ail: fa eccezione in questo parziale un 2-0 per i sardi, nel luglio 2020, con Walter Zenga in panchina, quando i bianconeri però avevano giàmatematicamente lo Scudetto. Laha conquistato i tre punti in ciascunacinque sfide interne più recentiilin campionato, con un punteggio aggregato di 16-1; in generale, i bianconeri sono andati a segno in tutte le22 partite casalinghei rossoblù nella competizione. Ilha ottenuto un solo successo nelle prime 18di questa ...

Advertising

riola77 : RT @piena_di_tutto: La Juventus ha vinto le ultime 10 partite di Serie A contro il Bologna, contro nessuna squadra ha una striscia aperta p… - ilverogdimarzo : @PieracciniFede @danyalex1978 @CiccioRif @Onestidal2007 @FrancescoOrdine @SerieA Conte quello che è stato capitano… - domenico_caridi : @RafAuriemma Gennaio 2022 la Juventus vinca esattamente come ha vinto il Napoli ieri per vedete se sarò smentito o… - domenico_caridi : @RafAuriemma Mettiamola così. Se la Juventus avesse vinto contro il Napoli così come ieri ha vinto il Napoli sul M… - AlessandroChiur : Una vita passata a lamentarsi di degli scippi della Juventus poi godono per aver vinto così. Grandi napoletani.… -