La Guardia di Finanza nella sede dell'Inter: inchiesta su alcuni trasferimenti (Di martedì 21 dicembre 2021) Guardia di Finanza nella sede dell'Inter Nel corso della mattinata odierna, la Guardia di Finanza è stata nella sede dell'Inter per acquisire alcuni documenti relativi ad alcune operazioni di mercato messe a bilancio nel 17/18 e nel 18/19. Ecco quanto riportato in merito da Calcio e Finanza. "L'operazione dei finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, come si legge in un comunicato del procuratore facente funzione Riccardo Targetti, è finalizzata ad "acquisire documentazione relativa alle cessioni" da parte dell'Inter "dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori" che riguardano gli esercizi di bilancio ...

