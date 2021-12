La Germania chiude gli stadi | eventi sportivi a porte chiuse da martedì 28 dicembre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Germania chiude

Dalla stessa dataal pubblico il calcio: "le partite si terranno a porte chiuse" ha ...la pressione sul governo del cancelliere Olaf Scholz per introdurre l'obbligo vaccinale in. Lo ...A Zurigo la societa' di e - commerce di farmaci Zur Rose ha perso il 16,02% in seguito al rinvio dell'introduzione della ricetta digitale obbligatoria in, considerata una tappa molto ...Dal 28 dicembre le partite si terranno nuovamente a porte chiuse in Bundesliga La Germania chiude gli stadi. Questa la decisione del cancelliere Olaf Scholz, che, dopo un vertice con le Regioni, ha an ...Il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato che da martedì 28 dicembre tutti gli eventi sportivi, tra cui le partite di calcio, si disputeranno a porte chiuse.