Advertising

napolista : La Gazzetta spiega che il declino finanziario della Juventus è cominciato con l’operazione Higuain Spesero 91 mili… - EOnelli : RT @Vatenerazzurro1: La prima pagina della @Gazzetta_it spiega più di mille parole il perché la gente non compra più i giornali. Tra il com… - theldest3 : @Gazzetta_it “Chi vince festeggia , chi perde spiega” - marcoluo : @Gazzetta_it Chi vince festeggia, chi perde spiega #gonzi - nicofranc19 : RT @Vatenerazzurro1: La prima pagina della @Gazzetta_it spiega più di mille parole il perché la gente non compra più i giornali. Tra il com… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta spiega

La Gazzetta dello Sport

Inter : idee chiare sul mercato . Ladello Sport, oggi 21 dicembre, espone i programmi della società nerazzurra. Non è chiusa in questo momento,il quotidiano, la possibilità di rinforzarsi, nonostante il primo posto in ...La natura stessa di tale contributo,Il Sole 24 Ore , potrebbe tuttavia coinvolgere anche i ... che si dovrebbe occupare a breve di pubblicare tali norme inufficiale. Il passo ...La Juve spese 91 milioni oltre a uno stipendio di 7,5 milioni netti per Higuain. In totale è costato 122 milioni “due scudetti sono troppo poco per giustificare l’esborso” ...Secondo La Gazzetta dello Sport, Stefano Sensi potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio perché non sta trovando spazio. E il quotidiano spiega il piano per il futuro: “Il cen ...