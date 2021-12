La Fondazione BPB destina 10mila euro alla mensa dei poveri “Padre Alberto Beretta”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 dicembre 2021) Bergamo.Banca Popolare di Bergamo onlus10 miladei Frati Cappuccini di Bergamo per l’acquisto di generi alimentari ad uso esclusivo dei suoi ospiti. Aperta nel 1958 nel quartiere di Borgo Palazzo, è intitolata a, frate cappuccino, medico missionario in Brasile, fratello di GiannaMolla, proclamata santa da Giovanni Paolo II nel 2004. Ogni giorno, dalle 11 alle 12,30, circa 150 persone trovano un pasto caldo presso la, presso la quale operano circa 70 volontari, 12 al giorno. Circa il 70% degli ospiti è composto da persone straniere (provenienti da 16 Paesi del mondo), mentre gli altri sono italiani che, per ragioni diverse, vivono un momento di ...