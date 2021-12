(Di martedì 21 dicembre 2021) Ladeidel“Sereni e Sempre Uniti“. Lo annuncia con una nota il consiglio direttivo dell’associazione attraverso l’avvocato Consuelo Locati e il responsabile comunicazione Robert Lingard. “Sereni e Sempre Uniti”, come si legge sulla pagina Facebook dell’associazione, è un’organizzazione no-profit. L’associazione #sereniesempreuniti –del-19 non ha fini di lucro e persegue attività di carattere sociale e culturale legate alla pandemia da SarsCov2. E alle conseguenze sociali, psicologiche, culturali, economiche e ...

Advertising

SecolodItalia1 : La Fondazione Alleanza Nazionale dona 25mila euro all’associazione dei familiari delle vittime del Covid… - natarosso : RT @regioneFVGit: Alleanza #RegioneFVG, @InsielSpa e Fondazione italiana fegato su prevenzione malattie epatiche. @Riccardi_FVG: ' Abbiamo… - Riccardi_FVG : RT @regioneFVGit: Alleanza #RegioneFVG, @InsielSpa e Fondazione italiana fegato su prevenzione malattie epatiche. @Riccardi_FVG: ' Abbiamo… - regioneFVGit : Alleanza #RegioneFVG, @InsielSpa e Fondazione italiana fegato su prevenzione malattie epatiche. @Riccardi_FVG: ' Ab… - RnsLombardia : RT @rnsitalia: Promossa e organizzata da @PrisonFeITA dal RnS e da Fondazione Alleanza del RnS, l'iniziativa patrocinata dal Ministero dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Alleanza

Buone Notizie

Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, nel presentare la collaborazione tra la Regione, l'Insiel e laitaliana fegato finalizzata alla ...... " e Con i Bambini, " societa` senza scopo di lucro interamente partecipata dallaCon il ... "Siamo molto soddisfatti di questa '' con The Human Safety Net e Generali, rivolta a ...IL PROGETTOUDINE L'obiettivo è quello di arrivare a un algoritmo in grado di individuare i casi in cui il decorso della malattia può aggravarsi in maniera più acuta. La Regione si allea con ...Il 21 dicembre torna l’iniziativa «L’altra cucina» in tre carceri: Rebibbia a Roma, Opera a Milano e Quartuccio di Cagliari. Non solo menù ma anche musica e spettacolo ...