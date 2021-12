La Fiorentina replica a Marotta: «Ecco i nostri conti in regola» (Di martedì 21 dicembre 2021) Prosegue il botta e risposta tra la Fiorentina e Giuseppe Marotta. Il club toscano ha pubblicato una nota ufficiale a proposito del tema stipendi e dell’indice di liquidità delle società di Serie A per rispondere – seppur senza nominarlo – alle parole dell’amministratore delegato dell’Inter a proposito dello scontro avvenuto con Joe Barone durante l’ultima L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Prosegue il botta e risposta tra lae Giuseppe. Il club toscano ha pubblicato una nota ufficiale a proposito del tema stipendi e dell’indice di liquidità delle società di Serie A per rispondere – seppur senza nominarlo – alle parole dell’amministratore delegato dell’Inter a proposito dello scontro avvenuto con Joe Barone durante l’ultima L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina replica Serie A: l'Inter punta alla settima. Milan, quote scacciacrisi ... la replica dello stesso risultato è proposta a 45, vale invece 28 una vittoria esterna per 1 - 2 a ...00) contro il Bologna (3,50), mentre vive sull'equilibrio la sfida tra Verona (2.90) e Fiorentina (...

BARONE-MAROTTA, E le frasi dette durante la lite Sulle pagine odierne de Il Corriere della Sera è stato dato conto del diverbio che è andato in scena ieri negli uffici della Lega tra l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta e il ...

