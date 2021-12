La Fiorentina pubblica i propri indici di liquidità |  «Che tutti i club facciano lo stesso prima del mercato»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lahato un comunicato sulo sito ufficiale in cui rende noti idi. Allotempo, ildi Commisso si augura chegli altrilo, nel rispetto delle regole. “ACFha avuto modo già in diverse occasioni di segnalaremente e nelle sedi competenti l’attuale delicata situazione economica e finanziaria del calcio italiano e il necessario rispetto delle regole, chiare ed uguali per. Ci auguriamo che le ultime inchieste giornalistiche e delle Autorità preposte, possano contribuire ad analizzare al meglio lo stato di salute delle Società, ...

ItaSportPress

