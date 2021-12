La famiglia di Testimoni di Geova no vax sterminata dal Covid in pochi giorni (Di martedì 21 dicembre 2021) Avevano scelto di non vaccinarsi, perché l’immunizzazione non è contemplata nell’interpretazione del loro credo fideistico. Ma il virus non si ferma davanti a questi dettami e colpisce – come dimostrato in questi lunghi quasi due anni di pandemia – tutti. Indiscriminatamente. E, purtroppo, ora il prezzo più alto è stato pagato anche da una famiglia di Testimoni di Geova no vax che vivevano in provincia di Pistoia: prima l’anziano padre, poi la figlia 53enne e, alla fine, la madre della donna. Testimoni di Geova No vax, un’intera famiglia sterminata dal Covid Tutti uccisi nel giro di quattro giorni dal Covid. Tutti colpiti dalla forma più grave della polmonite bilaterale – che, come ormai noto, rischia di compromettere ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Avevano scelto di non vaccinarsi, perché l’immunizzazione non è contemplata nell’interpretazione del loro credo fideistico. Ma il virus non si ferma davanti a questi dettami e colpisce – come dimostrato in questi lunghi quasi due anni di pandemia – tutti. Indiscriminatamente. E, purtroppo, ora il prezzo più alto è stato pagato anche da unadidino vax che vivevano in provincia di Pistoia: prima l’anziano padre, poi la figlia 53enne e, alla fine, la madre della donna.diNo vax, un’interadalTutti uccisi nel giro di quattrodal. Tutti colpiti dalla forma più grave della polmonite bilaterale – che, come ormai noto, rischia di compromettere ...

Advertising

GustavoSetti7 : RT @Corriere: Pistoia, padre, madre e figlia uccisi dal Covid: non erano vaccinati - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Pistoia, padre, madre e figlia uccisi dal Covid: non erano vaccinati - telodogratis : Covid, sterminata un’intera famiglia di testimoni di Geova: nessuno era vaccinato - neXtquotidiano : La famiglia di #TestimonidiGeova #novax sterminata dal Covid in pochi giorni in provincia di #Pistoia - BussoneSimone : RT @Corriere: Pistoia, padre, madre e figlia uccisi dal Covid: non erano vaccinati -