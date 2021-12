La ex di Balotelli chiarisce i fatti relativi al reality in Brasile | “Non mi ha

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli chiarisce

Golssip

Raffaella Fico: "Ora con Mario ho un bel rapporto" Quando Pia è nata, Mariol'ha riconosciuta. Ora l'ex gieffina ha un nuovo amore, Piero, ed in futuro le piacerebbe diventare di nuovo ...... ma è molto più succinta e mette chiaramente in mostra il fondoschiena della ex di Mario. ... E poi: 'le tre princess dovranno passare sul mio cadavere per arrivare a Manuel (Bortuzzo ...Le dichiarazioni della ex fiamma di Mario Balotelli a proposito dei tanto discussi fatti relativi al reality brasiliano ...