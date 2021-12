La Ducati MotoE scende in pista per la prima volta sul circuito di Misano (Di martedì 21 dicembre 2021) La Ducati MotoE è scesa per la prima volta in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli, proprio dove a ottobre è stato annunciato l’accordo con Dorna Sports. A partire dalla stagione 2023, infatti, la Casa motociclistica di... Leggi su europa.today (Di martedì 21 dicembre 2021) Laè scesa per lainalWorld Circuit Marco Simoncelli, proprio dove a ottobre è stato annunciato l’accordo con Dorna Sports. A partire dalla stagione 2023, infatti, la Casa motociclistica di...

