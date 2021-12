La denuncia di una mamma: “Mio figlio autistico, colpevolizzato ed escluso dalla gita, perché?” (Di martedì 21 dicembre 2021) Albino. Niente gita scolastica per il piccolo Michele (nome di fantasia), bimbo autistico di 4 anni che frequenta la scuola dell’infanzia Gioele Solari a Desenzano di Albino. “Durante un incontro tra le insegnanti e le terapiste che seguono mio figlio si è parlato di un’uscita – racconta la mamma, Elena -. Una semplice passeggiata per le vie del paese”, organizzata il giorno in cui Michele ha le terapie. “Ma per la ‘sua sicurezza’, ci è stato detto che doveva rinunciare all’uscita. Questo – sostiene la mamma – nonostante le terapiste avessero dato parere favorevole e si fossero offerte di accompagnarlo”. Il veto sarebbe stato però categorico. Elena si domanda perché e aggiunge che non sarebbe il solo episodio di discriminazione subito dal figlio. “Recentemente sono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Albino. Nientescolastica per il piccolo Michele (nome di fantasia), bimbodi 4 anni che frequenta la scuola dell’infanzia Gioele Solari a Desenzano di Albino. “Durante un incontro tra le insegnanti e le terapiste che seguono miosi è parlato di un’uscita – racconta la, Elena -. Una semplice passeggiata per le vie del paese”, organizzata il giorno in cui Michele ha le terapie. “Ma per la ‘sua sicurezza’, ci è stato detto che doveva rinunciare all’uscita. Questo – sostiene la– nonostante le terapiste avessero dato parere favorevole e si fossero offerte di accompagnarlo”. Il veto sarebbe stato però categorico. Elena si domandae aggiunge che non sarebbe il solo episodio di discriminazione subito dal. “Recentemente sono ...

