La cultura dell’alibi | Spalletti erede dell’applicazione monastica di Ottavio Bianchi

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Alibi” è una parola latina che significa “altrove”. A Napoli, città imperniata attorno a un patologico terrore dell’abbandono – luogo dove si emigra ma non si viaggia – la necessità di evasione è clandestina: dove alla luce del giorno si fa a gara nel misurarsi sul proprio restare, tutti, nottetempo, sfuggono via assecondando un collaudato meccanismo psicologico., per sottrarsi alla evasione altrimenti ineluttabile, ha confessato ultimamente di aver vissuto quattro anni azzurri da recluso, cenando con i camerieri. Vivere adesso richiede applicazione. Perché – è evidente – venire meno all’alibi, cioè focalizzarsi su ciò che è ora, è un movimento ciclico e tragico dell’animo (“Sono figlio eddi una timidezza criminosamente volgare” cantavano gli Smiths in “How soon is now?”). Vivere, ...