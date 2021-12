La comunità LGBTQIA+ è la più eco-consapevole, i figli mezzani vogliono regali alla moda e firmati, i Millenials sono i più previdenti. Ce n'è di tutti i tipi, ma cinque profili sono particolari... (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è chi lo odia e vorrebbe che trascorresse il più velocemente possibile, chi lo ama alla follia e riempie la casa di lucine, senza preoccuparsi della bolletta. Il Natale quando arriva porta inevitabilmente con sé diversi modi di concepirlo e di viverlo. Natale, chi lo ama e chi lo odia A questo proposito c’è chi ha voluto approfondire il tema di come il periodo delle festività natalizie venga affrontato nelle diverse parti del mondo e di come l’identità influenzi il modo in cui celebriamo le Feste. Le 5 personalità delle Feste Dai risultati dell’indagine, condotta su 18.000 consumatori in 18 Paesi, gli esperti di Klarna, leader globale nei servizi di pagamento, bancari e di shopping, in collaborazione con la psicologa Kate Nightingale, hanno individuato degli specifici atteggiamenti dei consumatori nei confronti di Feste e ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è chi lo odia e vorrebbe che trascorresse il più velocemente possibile, chi lo amafollia e riempie la casa di lucine, senza preoccuparsi della bolletta. Il Natale quando arriva porta inevitabilmente con sé diversi modi di concepirlo e di viverlo. Natale, chi lo ama e chi lo odia A questo proposito c’è chi ha voluto approfondire il tema di come il periodo delle festività natalizie venga affrontato nelle diverse parti del mondo e di come l’identità influenzi il modo in cui celebriamo le Feste. Le 5 personalità delle Feste Dai risultati dell’indagine, condotta su 18.000 consumatori in 18 Paesi, gli esperti di Klarna, leader globale nei servizi di pagamento, bancari e di shopping, in collaborazione con la psicologa Kate Nightingale, hanno individuato degli specifici atteggiamenti dei consumatori nei confronti di Feste e ...

