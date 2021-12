La Catalogna annuncia coprifuoco notturno e altre restrizioni

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente catalano Pere Aragones hato iloltre allesulla vita nottura per arginare la sesta ondata di Covid - 19. Se le misure saranno approvate entreranno in ...

i2insider : ??? Il Kun annuncia l'addio Agüero????(1988) è pronto ad annunciare il suo ritiro nella conferenza di giovedì. La sua… -

Il presidente catalano Pere Aragones ha annunciato il coprifuoco oltre alle restrizioni sulla vita nottura per arginare la sesta ondata di Covid - 19. Se le misure saranno approvate entreranno in ...L' Austria blinda le feste e: niente cenone a Natale e Capodanno per i no vax. La Gran ... restauranti o locali, mentre intorna la quarantena di 10 giorni per contatti stretti. La ...Roma, 21 dic. (askanews) - Il presidente catalano Pere Aragones ha annunciato il coprifuoco oltre alle restrizioni sulla vita nottura per arginare ...Tornare sui livelli delle big d'Europa nel giro di un anno. Questa la missione annunciata da Xavi dopo l'eliminazione del Barcellona dalla Champions League ...