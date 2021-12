La cardiochirurgia robotica alla SICCH | “Ogni professionalità è fondamentale”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sono queste alcune delle parole con cui si può descrivere l’eccezionalità del lavoro quotidiano dell’equipe die mininvasiva dell’ospedale Humanitas Gavazzeni che, in occasione del 30° Congresso Nazionale della, Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, è stata invitata il 17 e il 18 dicembre 2021 a Roma per parlare della propria esperienza professionale in panel dedicati. Protagonisti degli incontri il cardiochirurgo Alfonso Agnino, responsabile dellae mininvasiva di Humanitas Gavazzeni di Bergamo, l’anestesista del team robotico Nicola Villari e, per la prima volta in un Congresso nazionale, l’infermiera strumentista Isabel Persico e l’operatrice sanitaria Daniela Salvi.è ...